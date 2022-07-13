أعرب حاجان فلسطينيان عن شكرهما وامتنانهما لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على ما وجده ضيوف الرحمن خلال موسم الحج من خدمات جليلة لا مثيل لها في أقطار الدنيا، منوهين بالجهود العظيمة التي تبذلها السعودية لخدمة الحجاج، وللدور الكبير الذي تقوم به المملكة في توفير كل سبل الراحة لحجاج البيت الحرام لأداء مناسك الحج بأمن وسلام، وتوفير الرعاية لهم والسهر على راحتهم لأداء المناسك بكل طمأنينة وسهولة ويسر.

وقال الحاج محمد عباس: «نثمن الجهود التي وجدناها خلال موسم الحج، فلن تستطيع أي دولة في العالم أن تقدم تلك الخدمات لمثل هذه الأعداد في فترة زمنية قصيرة، ولن تنجح أي دولة في تنظيم كهذا التنظيم الذي شهدناه، فالحج هذا العام شهد نجاحاً كبيراً في ظل ظروف استثنائية جراء استمرار مخاطر جائحة كورونا».

وأضاف: «أديت فريضة الحج في عام 2012، ومنّ الله على بالحج هذا العام، فقد شهدت المملكة خلال 10 سنوات، وهناك فرق كبير وتطور عظيم في مختلف الخدمات التي تبذلها لضيوف الرحمن».

وبين الحاج أحمد عباس بقوله: «سعادتي لا توصف وأنا أعيش في هذه الأيام في المدينة المنورة، بعد أن منّ الله علي بأداء الحج فقد كنت أحاول سنوات طويلة في أداء الحج، ولكن الظروف المالية لم تمكنني من القدوم، وعملت في الفلاحة بمزرعة والدي، وأقوم ببيع القمح وأجمع قيمته لسنوات طويلة؛ بنية أن أتمكن في الحج، حتى منّ الله علي هذا العام».

وأفاد «كنت أسمع منذ سنوات طويلة عن جهود المملكة في خدمة الحجاج، وهذا العام رأيت تلك الجهود التي تجعلني أقف عاجزاً عن الشكر لهذه الدولة العظيمة، فكل ما يحتاجه الحاج من خدمات في متناول يده، فشكراً للمملكة قيادةً وحكومةً وشعباً».