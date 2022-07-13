استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى، بمبنى الرابطة في (منى) بمقرّها في مكة المكرمة، عدداً من كبار العلماء والمفتين والقيادات الدينية، في مختلف دول العالم الإسلامي.وتلقّى عدداً من الاتصالات من كبار الشخصيات الإسلامية، من مفتين ورؤساء مراكز ومشيخات إسلامية، وأعضاء من هيئة كبار العلماء في المملكة والعالم الإسلامي.وشهدت اللقاءات تبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبمناسبة عودة المشاعر المقدسة إلى استقبال جموع الحجاج من مختلف أنحاء العالم، بعد تراجع جائحة كورونا، كما تمت مناقشة آفاق التعاون في ما يخدم الأمة الإسلامية، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن الإسلامي.وأشاد ضيوف الأمين العام بالخدمات الجليلة المقدّمة لحجاج بيت الله الحرام، مهنِّئين بما تحقق من نجاح كبير لموسم الحج، مع التنويه، في سياق هذا النجاح، بمضامين خطبة الشيخ العيسى في يوم عرفة لهذا العام، التي ركّزت على ثابت الأمة العَقَدِي ووحدتها وقيمها وسلوكها، وقد تابعها أكثر من 600 مليون زائر لمنصة «منارة الحرمين» الرائدة التي نقلتها مباشرة مترجمة بـ14 لغة.وقد تضمنت لقاءاتُ الدكتور العيسى، استقبالَ مفتي الديار المصرية الأستاذ الدكتور شوقي علام، والأمين العام لهيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور فهد الماجد، والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو.كما استقبل الأمين العام للرابطة، كلّاً من وزير الشؤون الدينية الماليزي الدكتور داتو إدريس بن أحمد، ووزير الشؤون الدينية الإندونيسي الشيخ ياقوت خليل قوماس، ورئيس جمعية نهضة العلماء الشيخ يحيى خليل التي ينتمي إليها 120 مليون عضو.وشملت الاستقبالات أيضاً وزير الحج العراقي الشيخ الدكتور سامي عمران المسعودي، ورئيس الوقف السنّي العراقي الشيخ عبدالخالق العزاوي، وأعضاء المجمع الفقهي العراقي، إضافةً إلى استقبال كلّ من وزير الشؤون الدينية الباكستاني، المفتي عبدالشكور سردار خان، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الشيخ الدكتور محمد الخلايلة، ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني الشيخ الداه ولد أعمر طالب، ورئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ طاهر أشرفي.