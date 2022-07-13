صرّح المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود بمناطق جازان ونجران وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب 13 طناً و296 كيلوغراماً من مادة القات المخدر، و230 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، و334,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، و278 غراماً من مادة الأفيون المخدر، و1.8 غرام من مادة الكوكائين المخدر.

وكشف العقيد القريني أن الدوريات قبضت على مهربيها، وعددهم 30 متهماً، منهم 16 مواطناً، و14 مخالفاً لنظام أمن الحدود، وهم: 11 من الجنسية الإثيوبية، و3 من الجنسيات الصومالية والإرترية والمصرية، واستُكمِلت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.