تنطلق يوم (الأحد)، القادم اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات المكملين في الثانوية العامة والمتوقع تخرجهم هذا العام والتي سوف تستمر لمدة 5 أيام.

وحددت إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة مراكز عامة لإجراء الاختبارات حسب أعداد الطلاب والطالبات في كل إدارة على أن تتولى عبر لجنة يشكلها مدير التعليم حصر الطلاب المتوقع تخرجهم على مستوى الإدارة وتحديد وتجهيز المقر الذي سيطبق فيه الاختبار؛ على أن يتسع لاختبار 500 طالب، وفي حال زاد العدد عن ذلك يمكن للإدارة فتح مقر آخر وتقوم اللجنة الإشرافية بتشكيل اللجنة التنفيذية ويرأسها مدير الاختبارات والقبول وبعضوية مدير للمقر ومعلمين في المواد المستهدفة (معلم لكل 150 طالبا) ومراقبين للجان (مراقب لكل 25 طالبا) وحارس للمقر.

وتضمنت الآلية التي أعلنتها الوزارة أن تقوم اللجنة التنفيذية بإدارة التعليم بتنفيذ أعمال اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية؛ ومن مهامها الآتي: تحديد المواد الدراسية المستهدفة وإعداد جداول الاختبارات وتجهيز نماذج الاختبارات، والنماذج البديلة ومراقبة اللجان والتصحيح والرصد وإخراج النتائج وطباعة شهادات الطلاب الخريجين، على أن يصدر مدير التعليم بالمنطقة أو المحافظة قرار تكليف اللجنة التنفيذية للعمل خارج وقت الدوام الرسمي؛ بواقع (20) ليلة لإنهاء كافة أعمال اختبارات.

الجدير بالذكر أن اختبار الدور الثاني للطلبة المنتقلين والمرحلين في بقية المراحل الدراسية سوف يكون مع عودة الهيئة الإدارية على أن تتم عمليات التصحيح والرصد في الأسبوع الأول من عودة المعلمين للعام الدراسي الجديد 1444هـ.