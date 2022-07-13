قدم مدير المشروع القومي في جمهورية مصر العربية (مستقبل مصر للأمن الغذائي) العقيد بهاء الغنام شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وإلى وزارتي الداخلية والحج وكافة الجهات المنظمة لحج هذا العام 1443، وقال لـ «عكاظ»: «ما شاهدناه في حج هذا العام يدعو للفحر والاعتزاز، والجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في تقديم جميع الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة جهود كبيرة ومتميزة، لا يستطيع الإنسان أن يعبر عن مدى حجم هذه الجهود، وهذا ليس بغريب على المملكة ولا على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده اللذين أخذا على عاتقهما خدمة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل مختلف الإجراءات وتوفير جميع الخدمات التي تتم - ولله الحمد - بسلاسة وبصورة مرنة، والجميع يسعى إلى خدمة الحجاج وجعل الحاج يؤدي هذه الشعيرة بكل يسر وسهولة». وأضاف خلال حفل العشاء الذي أقامه رجل الأعمال عبدالله الغامدي في منزله في جدة، «نهنئ القيادة السعودية، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، على نجاح حج هذا العام بامتياز حيث لمسنا ذلك واقعاً ملموساً فيما قُدم لنا من خدمات وإمكانات تجعل الحاج يتفرغ لأداء نسكه بكل هدوء وسكينة، مثمناً هذه الأدوار العظيمة التي تقودها السعودية في كافة المجالات حفاظاً على سلامة أرواح الحجاج وتقديم كل احتيجاتهم في مشاهد بانورامية لا تجدها في أي بقعة في العالم سوى في أقدس بقاع الأرض مكة المكرمة والمشاعر المقدسة».