ضيوف «برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة» ينثرون مشاعرهم على أكبر جدارية في منى.

حملت الجدارية التي نفذتها اللجنة المنظمة لـ«برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة» من أسر مصابي وشهداء الواجب والشخصيات الإسلامية بمساحة إجمالية 48 مترا، عبارات الشكر والثناء والدعاء لخادم الحرمين الشريفين، حيث خط الحجاج شكرهم وتقديرهم ومشاعرهم الجياشة تجاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وتسابق الضيوف، قبل مغادرتهم مشعر منى لأداء طواف الوداع، إلى خط كلماتهم بعد أن أتموا الركن الخامس، مدونين على الجدارية عبارات الشكر والثناء. ويشرف على الجدارية الفنان السعودي ناصر بن إبراهيم الضبيحي.

يشار إلى أن «برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة» تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.