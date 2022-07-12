يعكس إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية، التزامه في تحقيق مُستهدفات هذا المشروع الحيوي والحضاري، الذي يهدف لإعادة الحياة إلى مواقع كان لها أثر تاريخي واجتماعي في تشكيل محيطها البشري والثقافي والفكري.

وشملت المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مُختلف مناطق المملكة الـ13، وهو ما يؤكد حرص ولي العهد على توسيع أثر هذا المشروع ليشمل جميع المناطق دون استثناء، بما يُحافظ على هوية المواقع طبقًا للخصائص التراثية لكل منطقة.

وكان لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالغ الأثر في إعادة الصلاة وإحياء المساجد الخاضعة للتطوير في مرحلته الأولى والبالغ عددها 30 مسجداً وتشغيلها بالكامل بعد أن كانت تُعاني من الإهمال لسنوات طويلة، لذلك جاءت مُبادرة الأمير محمد بن سلمان في تبني مشروع مُتكامل لتطوير المساجد التاريخية لإنقاذ تاريخ ديني وحضاري وإنساني بعضه يتجاوز عمره 1000 عام، وكان يُمكن أن يندثر ويتلاشى لولا مُبادرته بترميمها وتطويرها.

ويحمل كل مسجد من المساجد التاريخية المشمولة في مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، رمزية دينية مهمة، كما أن بعضها لعب دوراً بارزاً في تخريج الفقهاء وتلقي العلوم الدينية.

ويأتي تخصيص ولي العهد للشركات الوطنية المُتخصصة بالتراث العمراني للمساهمة في تطوير المساجد التاريخية انعكاسا لثقته بقدرتها على القيام بأعمال التطوير بما يُحافظ على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد مُنذ تأسيسه، في حين يأتي مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مُتزامناً مع مبادرات ولي العهد المُتعلقة بحماية البيئة، حيث يُراعي المشروع إبراز المواد العمرانية من طبيعة المكان، وأصولها المكونة لعملية تجديد المساجد التاريخية.