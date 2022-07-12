رفع الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات «موبايلي» المهندس سلمان البدران، باسمه ونيابة عن منسوبي «موبايلي»، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ.

وقال المهندس البدران: «إن نجاح الموسم جاء بفضل الله، ثم بالدعم الكبير من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، لكل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن، وقد شاهد الجميع ثمرة هذا الدعم، حيث أدى مليون حاج المناسك في أمن وأمان، وأجواء تحفها السكينة والطمأنينة».

وأشاد المهندس البدران، في تصريح له، بما شهده الموسم من تعاون وتكامل بين الجهات الحكومية المختلفة، مما انعكس على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، سواء الصحية، الأمنية، والتقنية، وغيرها من الخدمات التي أسهمت في تمكينهم من أداء المناسك بيسر وسهولة.

ودعا الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات موبايلي المهندس سلمان البدران، الله تعالى أن يحفظ الوطن وقيادته الرشيدة، وأن يجعل هذه الجهود في موازين أعمالهم، وأن يتقبل من الحجيج مناسكهم وصالح أعمالهم وأن يعيدهم إلى ذويهم سالمين غانمين.