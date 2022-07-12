أظهر إحصاء صادر من معسكرات الخدمة العامة التي أقامتها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لحج هذا العام، أن عدد التائهين الذين أرشدهم أفراد الكشافة بدءاً من يوم السابع من ذي الحجة الجاري، حتى اليوم الثالث عشر من الشهر نفسه بلغ 92,592 حاجاً من مختلف الجنسيات، حيث تم إيصال 6976 حاجاً إلى مقار حملاتهم، فيما تم إرشاد 85,616 حاجاً بالتوجيه والشرح عبر التطبيقات الذكية، كما بلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 2288 طلعةً.

وأكد نائب رئيس جمعية الكشافة الدكتور عبدالله الفهد، أن النجاح الذي تحقق في عملية الإرشاد جاء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم بالدعم والتشجيع الذي وجدوه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ورئيس الجمعية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وكانت الجمعية قد جندت لمهمة الإرشاد فقط في مشعري منى وعرفات وحي العزيزية أكثر من 1100 كشافٍ وجوال وقائد عملوا في ستة مراكز إرشاد بمشعر منى، وثلاثة مراكز في مشعر عرفات، ومركز في حي العزيزية، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني، وكذلك الإرشاد عبر التطبيقات الذكية.