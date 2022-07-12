شهدت المدينة المنورة، اليوم (الثلاثاء)، توافد ضيوف الرحمن من الحجاج المتعجلين، والحجاج المقيمين في الداخل، واستنفار كافة الجهات المعنية بالحج في المدينة المنورة، ومنها إمارة المدينة المنورة ووكالة شؤون المسجد النبوي الشريف، وفرع وزارة الحج والعمرة، والشركة الأهلية للأدلاء والقطاعات المدنية الأخرى؛ لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بعد أداء مناسك الحج عبر محطة قطار الحرمين الشريفين ومحطة الهجرة ومحطة حجاج البر.

وشهد المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء وسيد الشهداء، توافد الزوار لأداء الصلاة، وزيارة قبر الرسول (عليه الصلاة والسلام)، والمواقع الإسلامية الدينية والتاريخية.

وأوضح لـ«عكاظ» فرع وزارة الحج والعمرة في المدينة المنورة أنه تم الاستعداد منذ وقت مبكر لاستقبال 350 ألف حاج في الموسم الثاني، حيث ينتظر وصول عدد كبير غدا (الأربعاء) عبر محطة الهجرة للحجاج المتعجلين بمعدل 80 حافلة في اليوم.

وأشار إلى وجود تنسيق على أعلى مستوى في تنظيم وتسهيل رحلات المغادرة في جميع منافذ الحج، وعدم حدوث تكدس في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومغادرة الرحلات بشكل منتظم.