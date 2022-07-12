صرّح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطنَيْن ظهرا في مقطع فيديو يسرقان مركبة في وضع التشغيل أمام محل تجاري ونتج عن ذلك إصابة مالكها أثناء محاولة منعهما من سرقتها، وتمكنا من الهروب بها وإضرام النار فيها، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.



