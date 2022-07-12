صرّح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطنَيْن ظهرا في مقطع فيديو يسرقان مركبة في وضع التشغيل أمام محل تجاري ونتج عن ذلك إصابة مالكها أثناء محاولة منعهما من سرقتها، وتمكنا من الهروب بها وإضرام النار فيها، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.
#فيديو - #عاجل | الرياض: القبض على شخصين سرقا مركبة وأحرقاها.. وتسببا بإصابة مالكها أثناء محاولة منعهما.. وإحالتهما إلى النيابة العامة
(متداول)#عكاظ #عاجلhttps://t.co/bqypusrbEp pic.twitter.com/1Dg5rllzaR— عكاظ (@OKAZ_online) July 12, 2022