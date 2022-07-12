رفع وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1443.

جاء ذلك في برقية فيما يلي نصها:

سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء أيده الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أدام الله عزكم.. أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم باسمي واسم أمراء المناطق، وأعضاء لجنة الحج العليا، وباسم أبنائكم رجال الأمن، وكافة منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في أعمال حج هذا العام 1443، التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، كما يسرني أن أتقدم بالتهنئة لمقامكم الكريم على ما تحقق بفضل الله وتوفيقه ثم بدعمكم المباشر وتوجيهاتكم السديدة من نجاح لموسم حج هذا العام، حيث تمكنت جميع الجهات المشاركة في مهمة الحج من تنفيذ خططها الأمنية والخدمية والبروتوكولات الصحية لاستقبال مليون حاج بدقة عالية، وتقديم الخدمات اللازمة لهم بأعلى معايير الجودة، وكان للجنة المشكلة بأمركم الكريم برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمتابعة التحديات التي تواجهها وزارة الحج والعمرة الأثر البالغ في تسريع وتيرة العمل لتجاوز العقبات ودعم القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة بما يمكنها من إكمال الاستعدادات لحج هذا العام متجاوزين آثار جائحة كورونا.

أحيط النظر الكريم بأنه اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى في اليوم الثامن من ذي الحجة لقضاء يوم التروية، وتم تصعيدهم لعرفات في صباح اليوم التاسع، ومن ثم النفرة مساء إلى مشعر مزدلفة والمبيت فيها، ثم إلى مشعر منى في اليوم التالي، ورمي جمرة العقبة، ثم التوافد إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة واستكمال مناسك الحج اتباعا لهدي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد تم تنفيذ الخطط الأمنية، والصحية والوقائية، والتنظيمية، والخدمية، باحترافية عالية من قبل رجال الأمن وبمشاركة إخوانهم منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية الأخرى، وفق تنظيم دقيق والتزام صارم بالاشتراطات التي حددتها توجيهاتكم الكريمة، وكانت الحالة الأمنية والصحية مستقرة ولم يشهد حج هذا العام ما يعكر صفو أمن الحج وسكينة الحجاج، ولم تسجل أي حالات وبائية أو محجرية.

ختاماً أسأل الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة أعواماً عديدة وأنتم تنعمون بوافر الصحة وأن يجعل ما تحقق من نجاح في موازين حسناتكم، وأن يبارك في جهودكم ويجزل لكم الأجر والمثوبة عن كل ما تقومون به في سبيل خدمة الحرمين الشريفين، وتوفير الراحة والأمان والاطمئنان لقاصديهما، وأن يشد أزركم بساعدكم وولي عهدكم الأمين، وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والإيمان.

والله يحفظكم ويرعاكم

وزير الداخلية

رئيس لجنة الحج العليا

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز