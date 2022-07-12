أعربت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، عن جزيل شكرها وثنائها للحكومة السعودية ممثلة في وزارة الحج والعمرة والجهات القائمة على الحج نظير الجهود الملموسة والخدمات الجليلة والرعاية المحمودة لضيوف الرحمن.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: هذا ما عُهد عن السعودية حكومة وشعبا من قيام بواجب ما شرفهم الله به من خدمة للحرمين الشريفين ورعاية زائريهما.

كما شكرت الوزارة، بعثة الحج العمانية بكافة وفودها وطواقمها وشركات الحج والعمرة على ما بذلت من مساندة وتيسير على أداء مناسك الحج لضيوف الرحمن، سائلة الله أن يتقبل عملهم ويبارك جهدهم ويعيد جميع الحجاج إلى أوطانهم وأهاليهم وهم بأتم الصحة والعافية والأمان.