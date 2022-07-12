تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تهنئة من أخيه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1443هـ.

وأعرب ملك البحرين في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن أخلص التهاني على النجاح الكبير والتنظيم الدقيق لشعيرة حج هذا العام، الذي واكب ظروفا استثنائية صحية، الأمر الذي عكس مدى قدرة المملكة العربية السعودية وحرصها على تحمل هذه المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية.

وثمن ملك البحرين الجهود الكبيرة والرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين، وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بجميع الوزارات والقطاعات والجهات المعنية التي سخرت جُلَّ جهودها وطاقاتها بتنظيم شعيرة الحج وخدمة حجاج بيت الله الحرام والسهر على راحتهم، وفق إجراءات احترازية ووقائية حرصت على تحقيق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم، مما أسهم في تأدية مناسك حجهم بكل يسر وسهولة وأمان وطمأنينة، مشيداً جلالته بأعمال التوسعة المستمرة التي يشهدها الحرم المكي الشريف وما تم استحداثه من خدمات مميزة بكل المرافق والمشاعر المقدسة التي تعود بالنفع على الحجاج وتيسير أداء مناسكهم.

ودعا الله عز وجل أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم وطاعاتهم، وأن يمن عليهم بالأجر والمغفرة، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، وأن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها بمزيد من التقدم والرخاء والأمن والأمان تحت قيادته الحكيمة، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيتي تهنئة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بنجاح موسم حج هذا العام.

وأشاد الأمير سلمان بن حمد بالجهود الكبيرة التي عكست الحرص الذي توليه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة واهتمام ولي العهد، ومساعيهم المباركة لخدمة ضيوف الرحمن من خلال تسخير جميع الإمكانات، وتوفير أقصى درجات الراحة والعناية بحجاج بيت الله الحرام.