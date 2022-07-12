تحققت أمنيات مئات آلاف الحجاج الذين أتموا أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، في ظل تفاني وإخلاص حكومة خادم الحرمين الشريفين التي وفّرت جميع الخدمات الممكنة وسهّلت كل الظروف لتيسر على ضيوف الرحمن أداء عباداتهم.الحج الذي يجيء بعد عامين عصيبين كان فيها محدوداً نظراً لظروف الجائحة، جاء على قدر تطلعات وآمال الآلاف من السعوديين الذي شاركوا بلا كلل ولا ملل لإنجاح الموسم.ولم تقف الأمنيات على الحجاج الذي يحلمون بالقدوم من شتى بقاع الأرض لأداء الفريضة، بل تتجاوزها إلى ملايين السعوديين الذي يحرصون ويطمحون للتطوع أو العمل أو المشاركة بأي شكل من الأشكال في موسم الحج؛ تلبية لهذا الشرف العظيم الذي خص به الله سكان هذا الوطن المبارك.