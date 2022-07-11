توفي مواطن واثنان من أبنائه، ومواطن رابع إثر اصطدام مركبتين على طريق بيشة-البهيم قرب حوران.

وفي التفاصيل، أن مواطنا واثنين من أبنائه كانوا يستقلون سيارتهم نوع هايلوكس غمارتين اصطدمت بسيارة غمارتين من نفس النوع يقودها مواطن في أحد المنحنيات الخطرة على الطريق نتج عنه وفاة جميع من في السيارتين وعددهم 4 أشخاص.

وباشرت فرق الدفاع المدني والشرطة موقع الحادث وإخراج الجثث من بين حطام السيارتين، وسط مطالبات أهالي مركز وادي ترج والمراكز الواقعة على طريق بيشة-البهيم-القوباء بتوسعة الطريق وازدواجيته ومعالجة المنحنيات الخطرة التي تسببت في خسائر بشرية ومادية طوال السنوات الماضية.