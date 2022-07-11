رفع النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أخلص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال المعجب في تصريح خاص بهذه المناسبة: «إن حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وبالغ اهتمامهما وإشرافهما المباشر على خدمة الحرمين الشريفين والحجاج والزائرين، وما وفرته الحكومة من خدمات ومشروعات جديدة وما سخرته من إمكانات وجندته من طاقات بشرية وتقنية وفق منظومة أمنية وصحية وإنسانية، كان له بالغ الأثر وكبيره فيما تحقق من نجاح لحج هذا العام».

وأشاد المعجب بالجهود التي تبذلها الأجهزة المعنية في خدمة ضيوف الرحمن وما صاحب ذلك من تضافر الجهود وتوحيد المساعي وتناغم العمل المشترك ووحدة الهدف في خدمة ضيوف الرحمن وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، والتي كانت محط ثناء وإجلال وإكبار من الجميع، مما منح ضيوف الرحمن أداء شعيرتهم بطمأنينة وسكينة وأمن وأمان.

وعبر المعجب عن خالص شكره للقيادة الرشيدة للدعم النفيس الذي تتلقاه النيابة العامة ومنسوبوها وجميع قطاعات الدولة العاملة خلال موسم حج هذا العام، سائلاً المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يحفظ وطننا الغالي في ظل قيادته الرشيدة، وأن يتقبل من الحجاج حجهم ويمنّ عليهم بالأجر والمغفرة، ويردهم إلى أهلهم وذويهم فرحين مستبشرين إنه سميع مجيب.