قدما من شقراء للمشاركة في مهمة إرشاد ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات الإنسانية لهم داخل المشاعر المقدسة. يوسف غازي العتيبي، وباسم سعد العتيبي، شابان حملتهما أقدامهما من شقراء، يحملان رداء الكشافة ضمن كوكبة الكشافة من جامعة شقراء، ليستقرا في المشاعر، التقطتهما عدسة «عكاظ»، وهما يرشدان الحجاج نحو مقارهم أو نحو مراكز الخدمات بالمشاعر.

وأشار باسم العتيبي إلى أنه يشارك لأول مرة في العمل الكشفي بالحج، ويقوم بإرشاد الحجاج عبر الخرائط الموجودة معهم بعد تحديد المكان الذي ينوون الذهاب إليه، وتيسير وصولهم وتقديم الخدمات التي يحتاجونها.

وبين باسم أن اللغتين الروسية والصينية، هما الأصعب بين لغات الحجاج، مشيراً إلى كون حجاج هاتين الدولتين لا يتحدثون الإنجليزية أو العربية، ولا يجيدون سوى لغتهم ما يشكل عائقاً في فهم ما يريدون أو إرشادهم، ونحاول التغلب على ذلك عبر استخدام لغة الإشارة. وأفاد أن التواجد في الحج سعادة تذوق طعمها للمرة الأولى، لافتاً إلى أنه سيحرص على تكرار هذه التجربة مرات عديدة خلال السنوات القادمة إذا تسنى له ذلك.

وتحدث يوسف غازي عن سعادته بالمشاركة في مهمة الكشافة بالحج، قائلا: «مشقة العمل تزول بابتسامة الحجاج لناو دعواتهم، التي نعدها وقوداً، وجرعات نشاط لنا تجعلنا نزيد من جهدنا، وأشارك للمرة الأولى في الحج غير أنني في غاية السعادة للمشاركة، التي أتمنى أن تكون في كل عام، وجميع الكشافة يبذلون الغالي والنفيس لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة».