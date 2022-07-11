كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بميناء جدة الإسلامي فسحت أكثر من مليون و450 ألف رأس من الماشية، اعتبارا من الأول من ذي القعدة الماضي حتى 7 ذي الحجة الجاري، فيما بلغت فسوح الإرساليات الخاصة بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي) نحو 650 ألف رأس من الماشية، (بإجمالي 2.150 مليون رأس).

وتضع محاجر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة ومختبراتها، السلامة الغذائية ضمن أولوياتها في العمل، لذلك تحرص الوزارة على إجراءات الجودة في جميع المرافق والعمليات التابعة لها؛ منها سلسلة من الإجراءات عند استقبال السفن المخصصة للإرساليات النباتية أو الحيوانية، حيث على الفور يتم إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرساليات والتأكد من سلامتها صحياً، وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية بالمملكة، كما يتم سحب عينات عشوائية من الدم بواسطة الأطباء البيطریين لفحصها بالمختبرات المختصة للتأكد من سلامتها مخبرياً، ثم فسحها جمركياً في حالة سلامتها من أي أوبئة محجریة، ومن ثم تسلیمها للمستوردین عن طريق مشغل محطة المواشي.