أكملت المدينة المنورة جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة. ووضعت وكالة المسجد النبوي؛ ممثلةً في وكالة الشؤون التنفيذية السيناريوهات المتعددة، وأعدت خطط طوارئ للتعامل مع الكثافات المتوقعة لإدارة الحشود لقاصدي المسجد النبوي في الموسم الثاني.

وقال لـ«عكاظ» المستشار وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية عبدالعزيز الأيوبي: «توجد احتمالات لزيادة الطاقة الاستيعابية للروضة الشريفة باستغلال نطاق الحرم القديم في تنظيم التفويج إليها للرجال والنساء، كما تمت إضافة ثماني شاشات إلكترونية توعوية جديدة، إلى جانب نقل عدد من الشاشات إلى مواقع تنظيم الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة، وتفويج الحشود البشرية في المسجد النبوي سيكون على التوالي (إشغال داخله، ثم ساحاته، وسطحه، وستكون السيطرة على كامل التفويج من خارج المنطقة المركزية)، بالتعاون مع شرطة المنطقة بمراعاة تدفق المصلين من الفنادق المحيطة بالمسجد النبوي.

وأضاف: تم تخصيص وتجهيز مصليات خاصة بذوي الإعاقة على مداخل المسجد النبوي، وفي ساحاته، وتوفير الخدمات وسبل الراحة لهم مع استمرار خدمة عربات التنقل (سيارات الغولف) والكراسي المتحركة لكبار السن، وإصدار تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة (الرجال، النساء) عبر تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا»، كما توجد مسارات جديدة في الساحات الجنوبية لتسهل عملية تفويج الرجال لزيارة الروضة الشريفة، وسيتم إطلاق النسخة المحسنة من تطبيق «زائرون»، التي تحتوي على عدد من الخدمات الإلكترونية، ومنها الإرشاد المكاني «أنت هنا الرقمية»، والمصليات الشاغرة للصلاة قبل توجه المصلين للمسجد النبوي ومواقيت الصلاة وغيرها من الخدمات، وتخصيص دورات المياه داخل الساحات النسائية وفي الساحات التي هي خارج الأقسام النسائية، وإطلاق حزمة من المبادرات التنظيمية والإنسانية والإهداءات التي تحقق في مجملها الرضى في نفوس الزوار والمصلين.

وبلغ إجمالي عدد الموظفين والموظفات في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 4858 موظفاً وموظفة من الرسميين والمؤقتين والموسميين، فيما سيصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للمصلين في المسجد النبوي وسطحه وساحاته إلى 400 ألف مصلٍ وفق خطة التفويج والخدمات المصاحبة.

كما استأنفت أمانة المدينة أعمالها التشغيلية للموسم الثاني من الحج للخدمات البلدية المقدمة لضيوف الرحمن، الذين يبدأ توافدهم بدءاً من غد (الثلاثاء) بعد أدائهم مناسك الحج. وتكثّف الفرق الرقابية جولاتها الميدانية لرفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.





21 ألف كادر صحي في الخدمة



باشر تجمع المدينة المنورة الصحي أعماله بكامل طاقته البشرية والفنية وتجهيزاته الطبية للموسم الثاني؛ لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن بعد أداء مناسك الحج عبر 19 مستشفىً ومركزاً طبياً متخصصاً، بأكثر من 21 ألف موظف من الكادر الطبي والإداري، وتجهيز المراكز الصحية الموسمية بالمنطقة المركزية بأفضل الإمكانات العلاجية والوقائية من أجهزة وأسرَّة ملاحظة وقوى عاملة مدربة ومتمرسة للتعامل مع خدمة ضيوف الرحمن والظروف المحيطة بهم.