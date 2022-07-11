حصى الحجاج في الجمرات.. أين تذهب.. وما هو مصيرها، أسئلة تتبادر إلى أذهان الكثيرين، غير أن إجابتها كانت في أعماق 15 متراً تحت الأرض داخل قبو منشأة الجمرات بمشعر منى.

وفيما تقدر كميات الحصى بالأطنان في مواسم الحج حسب أعداد حجاج بيت الله الحرام، يتم التخلص منها بطريقة آلية تحدث في قبو جسر الجمرات على عمق 15 متراً، حيث تقوم 3 سيور آلية بتجميع الحصى بعد إلقائها في أحواض الجمرات الثلاث، عن طريق فصل الحصى عن غيرها من المواد التي يلقي بها الحجيج، وسحب الحصوات بعد تجميعها في جسر الجمرات من خلال السيور التي يتم التحكم بها آليّاً، بقفل أو فتح بواباتها الكهربائية لفلترة الحصى عن غيرها من المخلفات، بواسطة نظام آلي محكم يعمل عبر بوابات كهربائية في طوابق جسر الجمرات، حيث تقوم بتحويل مسار الحصى إلى عربات الضواغط التي تنتظرها لتجميعها وإعادتها إلى أودية مشعري مزدلفة وعرفات.