هنأ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال أمير الكويت في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين: «إن نجاح موسم الحج لهذا العام تحقق بفضل من الله تعالى ثم العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ممثلة في الوزارات والقطاعات كافة بالمملكة، التي أسهمت بكل إخلاص وتفانٍ في إنجاحه».

وأشاد أمير الكويت باستمرار وتلاحق أعمال التوسعة وازدهارها التي يشهدها بيت الله الحرام واستحداث الخدمات والتقنيات الذكية المنتشرة في المشاعر كافة، التي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك، سائلاً الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة وأن ينعم على المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.