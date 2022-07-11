رفع رئيس مجلس إدارة مجموعة STC الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، والرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عليان بن محمد الوتيد، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولمقام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان للنجاح الكبير لموسم حج 1443، الذي جسد القدرات المتمكنة والاحترافية العالية للمملكة في التنظيم وتسخير التقنيات الرقمية للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن وخدمتهم بعد رفع عدد الحجاج وتمكين أكبر عدد من المسلمين من أداء مناسك الحج، وهو ما كان محل إشادة إسلامية وعالمية مستحقة. تأتي هذه النجاحات المستمرة لمواسم الحج بفضل من الله تعالى ثم توجيهات ومتابعة مستمرة من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن مجموعة STC والشركات التابعة لها، وبالتعاون مع الجهات الحكومية، سخرت أحدث التقنيات لتطبيق نظام الحج الرقمي لضمان سلامة وخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم مجموعة من الإجراءات التنظيمية والوقائية وفق الضوابط والمعايير العالمية.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي، التزام مجموعة STC بدورها الريادي بمواكبة أحدث التقنيات المتقدمة والحلول الرقمية وتسخيرها طاقاتها البشرية والفنية لراحة وسلامة ضيوف الرحمن وتمكين القطاعات المشاركة بموسم الحج.