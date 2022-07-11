وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي «روبوت» لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام، خلال تأديتهم طواف الوداع.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر الفريح أن الروبوت يمتاز بسهولة التنقل من دون علامات، والدقة في الحركة وتحديد المواقع، حيث يستخدم نظاما ملاحيا تلقائيا مزدوجا (سلام)، ولديه مستشعر ثلاثي الأبعاد لتجنب الاصطدام بالحواجز والأشخاص، كما يمكن التفاعل مع الروبوت باللمس، لمدة تتجاوز 12 ساعة، من خلال بطارية قابلة للاستبدال في أي وقت، يستغرق شحنها نحو 4 ساعات، ويبلغ وزن الروبوت 59 كغم، وسرعته 1.2-0.5م/ثانية (يمكن التحكم بها)، ويتحمل الروبوت 10 كغم، ويصل الحد الأعلى إلى 40 كغم.