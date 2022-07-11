كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، في تصريح إلى «عكاظ»، وجود خطط أمنية للتعامل مع أي حادثة سواء جنائية أو أمنية أو طوارئ مناخية، واتخاذ اللازم حيالها.وقال الشلهوب: «حجاج بيت الله أتوا لأداء مناسكهم بغض النظر عمَّا يتم اتخاذه، وتوجد حالات قام بها بعض الأشخاص تم الإعلان عنهم، وفي ما يتعلق بالحملات الوهمية وكذلك ممن يدعون بأن لديهم كوبونات الهدي، تم الإعلان عنها بشكل مباشر، والقبض عليهم قبل استكمال ما يرغبون به». وأكد الشلهوب اكتمال عمليات نقل الحجاج في رحلة المشاعر المقدسة، وعودتهم إلى مشعر منى، مقدما شكره لضيوف الرحمن على التزامهم بالتعليمات التي تنظم مواعيد رمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة، وذلك من خلال تقيدهم بتنظيم التفويج واتباع الاتجاهات المحددة للسير على الطرق التي تؤدي إلى منشأة الجمرات والمسجد الحرام عند الذهاب والعودة، متطلعاً إلى الاستمرار في ذلك خلال إقامتهم في منى لرمي الجمرات في أيام التشريق، خصوصاً المتعجلين منهم للمغادرة من مشعر منى في ثاني أيام التشريق، والتزامهم بتعليمات التفويج إلى منشأة الجمرات والمسجد الحرام التي يحددها لهم القائمون على خدمتهم. وأفاد بأن قوات الأمن كافة استكملت استعداداتها لتنفيذ مهماتها في تنظيم حركة المشاة والحشود لرمي الجمرات خلال أيام التشريق، ويشمل ذلك مداخل منشأة الجمرات، وحول أحواض الرمي، وجميع الطرق التي تربط مواقع إقامة الحجاج بمنى مع منشأة الجمرات والمسجد الحرام، مشيراً إلى استمرار الجهات الخدمية في تنفيذ مهماتها بمشعر منى لتوفير كل ما تتطلبه إقامة ضيوف البيت الحرام من خدمات.