كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن عدد القرارات التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات بمداخل العاصمة المقدسة؛ ممثلة في اللجان الإدارية الموسمية، وذلك حتى 11/‏‏12/‏‏1443هـ، بلغت 79 قراراً إدارياً ضد عدد من المخالفين لنقلهم أشخاصاً غير مصرّح لهم بالحج، وذلك منذ السابع من ذي الحجة الجاري.وتضمنت القرارات عقوبة السجن والغرامة المالية والتشهير وترحيل الناقلين من المقيمين، والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل. وكانت المديرية العامة للجوازات قد أصدرت من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق 15.439 قراراً إدارياً خلال شهر ذي القعدة (1443هـ) بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.وأكدت الجوازات لجميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عبر الاتصال بالرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة. يذكر أن اللجان الإدارية الموسمية، تعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق مخالفي تنظيمات وتعليمات الحج.تضمنت القرارات:الغرامة الماليةالتشهيرمصادرة المركباتعقوبة السجن