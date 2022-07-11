خلال مدة لا تتجاوز ثانيتين، وعبر نظام تقني متطور وكادر بشري مؤهل، تتلقى 911 البلاغات الطارئة بلغات العالم، إذ يتم ترحيل المكالمات والبلاغات للجهات المعنية في فترة لا تتجاوز 45 ثانية، وكأنها خلية نحل لا تهدأ.ويواصل مركز العمليات الموحد 911 في تلقي البلاغات خلال موسم الحج بمختلف اللغات العالمية؛ كالإنجليزية والفرنسية والأوردو والإندونيسية والماليزية والألمانية؛ لتسهيل التواصل بمن لا يستطيع التحدث باللغة العربية؛ حيث يقوم بتمرير البلاغات للعاملين في الميدان حسب الاختصاص لعمل اللازم.ويعمل بداخل المركز المئات من الشباب والفتيات من كافة القطاعات العسكرية والمدنية، ويتلقون البلاغات بالعديد من اللغات الحية.حيث يقدّم المركز خدماته للمستفيدين بقدرات تقنية وبشرية عالية، تمكن من تلقي المئات من الاتصالات في آن واحد دون أن يؤثر ذلك على السقف العالي لمعايير الجودة المطبقة في المركز، ويضم صالات متخصصة لتلقي البلاغات تستوعب المئات من مستقبلي البلاغات.