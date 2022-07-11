خصصت الأحوال المدنية في منطقة مكة المكرمة في موسم حج هذا العام 1443، مكتباً متكاملاً في مجمع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة، وكذلك عربة متنقلة لتقديم خدماتها للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى المكتب الرئيسي في مكة المكرمة، ومحافظتَيْ جدة والطائف.وقالت الأحوال المدنية: «المكتب والعربة المتنقلة يتخذان من بوابة مجمع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة مقرهما، ويقدمان خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، وبدل تالف أو مفقود عنها، وتسجيل الواقعات المدنية بهدف التسهيل على المستفيدين الحصول على الخدمة بأسرع وأسهل الطرق. وتقدم العربة خدماتها للعاملين في خدمة الحجاج، وكذلك للحجاج السعوديين في حال طلبهم للخدمات».