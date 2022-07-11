استذكر الحاج سالم الحارثي شجاعة ابنه الشهيد (فهد)؛ الذي استُشهد في الحد الجنوبي بعد إصابته دفاعاً عن أرض السعودية، مشيراً إلى أنه «كان لا يهاب الموت ولا يخشاه، في أول الصفوف يقاتل، فلا يتردد عن تلبية نداء الواجب». بتلك العبارات تحدث الحاج سالم الحارثي عن مآثر ابنه شهيد الواجب من منسوبي القوات المسلحة.وقال الحارثي: «الحمدالله على نعمه، استشهد فهد، ولكن أثره الذي تركه كبيراً وجميع زملائه وقادته أشادوا بخلقه وشجاعته، وأنا اليوم أتواجد في المشاعر حاجاً عنه مع زوجتي، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين».وأضاف: «كان -رحمه الله- شجاعاً لا يتردد في إبلاغي في كل زيارة لي عائداً من الحد الجنوبي بأنه يتمنى الشهادة ولا يخاف الموت، وأسلحة الأعداء أو قذائفهم لم تحرك فيه أي خوف، كان يقاتل مع زملائه في الحد الجنوبي طوال عامين حتى استشهد مقبلاً غير مدبر، وفاز بالشهادة مدافعاً عن دينه ووطنه وقيادته».