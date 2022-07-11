تمكنت الكوادر الطبية في مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية في العاصمة المقدسة من إنقاذ حياة رئيس البعثة الطبية الإيرانية في موسم الحج محمد رضا غلام رضا رفعتي، إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال أدائه شعائر الحج.



وقالت وزارة الصحة إن رفعتي، البالغ من العمر 60 عاما، ولم يكن يعاني من أمراض مزمنة، أحس بآلام في الصدر أثناء عمله مع البعثة الطبية، وعلى إثر ذلك تم نقله إلى مستشفى أجياد، وبعدها إلى مدينة الملك عبد الله الطبية كحالة إنقاذ حياة، حيث أخضعه الأطباء لعملية قسطرة أولى نجحت بفتح الشريان التاجي الأيسر الخلفي، الذي تم توسيعه ووضع دعامة له.

وبعد ملاحظة الأطباء استمرار آلام رفعتي، تم إخضاعه لعملية قسطرة ثانية لتوسيع التاجي الأيسر الأمامي وإزالة التضيّق الذي يعانيه ووضع دعامة باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة المتمثلة بتقنية الفيديو للشرايين التاجية.

وأكد الطبيب محمد العتين، استشاري أمراض القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية، فعالية المنظومة الإسعافية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، التي تمكنت من نقل رفعتي بسرعة إلى المستشفى بعد ظهور عوارض تعرضه لجلطة قلبية حادة، مضيفا أن التعامل مع الحالة تم بسرعة قياسية، ما ساهم في إنقاذ حياة الحاج الإيراني.

وتابع د. العتين بالتأكيد على حرص منظومة الصحة على الالتزام بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بتقديم أفضل الخدمات الطبية وفق أعلى المعايير العالمية لجميع مواطني المملكة وزائريها، خصوصا لحجاج بيت الله الحرام الذين تتشرف المملكة باحتضانهم ورعايتهم.

من جانبه، توجه رفعتي بالشكر للطواقم الطبية السعودية التي أشرفت على علاجه، مشيدا بنوعية الخدمات الطبية المقدمة للحجاج وبمستوى الرعاية الصحية التي حظي بها في مختلف مراحل العلاج وصولا إلى عمليتي القسطرة ووضع الدعامات. وقد غادر رفعتي المستشفى بعد تحسن حالته الصحية.



يذكر أن وزارة الصحة، ومن خلال المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة، وعرفات، ومزدلفة، ومنى والجمرات والطائف، قدمت خدمات صحية لأكثر من 93.229 حاجا، وبين أبرز الخدمات المقدمة 10 عمليات قلب مفتوح، و 187 قسطرة قلبية، فيما أجريت 379 عملية غسيل كلوي، و10 عمليات مناظير، وأكثر من 250 عملية جراحية، كما قدم مستشفى الصحة الافتراضي خدماته لأكثر من 2200 من الحجاج عن بعد.