نشر السفير السعودي في لبنان وليد بخاري تغريدة على «تويتر» علق من خلالها على إعلان قوى الأمن الداخلي كشف لغز مقتل مواطن سعودي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال وليد بخاري: «‏أُثمن عاليا جهود قوى الأمن الداخلي اللبناني بأفراده وقيادته كافة في كشف الحقائق وتسليم الجناة للعدالة في جريمة قتل المواطن السعودي المغدور الذي قتل في الضاحية الجنوبية لبيروت».

وأعلنت قوى الأمن في لبنان في وقت سابق اليوم القبض على سعوديين قاما بقتل شقيقهما في محلة الصفير لأسباب عائلية.

وقالت شعبة العلاقات العامة في ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، إنه عند الساعة 20:30 بتاريخ 9 يوليو حصلت جريمة قتل المغدور (م. م) من مواليد عام 1980، سعودي الجنسية​، طعنا بواسطة سكين، في محلة الصفير قرب ​ملعب الراية. وأوضحت أنه ونتيجة المتابعة والاستقصاء التي قامت بها القطاعات المختصة في سرية الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي، تبين أن شقيقي الضحية نفذا الجريمة لأسباب عائلية وشخصية ثم فرا إلى جهة مجهولة وهما من الجنسية ​السعودية​ (ع. م) من مواليد عام 1976 و(ح. م) من مواليد عام 1990.