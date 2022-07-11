أمير مكة المكرمة يستقبل عدداً من المسؤولين بموسم الحج.

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه ‏الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بمشعر منى، أمين العاصمة المقدسة المهندس صالح التركي، يرافقه مسؤولو الأمانة.

‏واستمعا إلى شرح عن أعمال ‏وخطط الأمانة خلال موسم العام الحالي، ‏التي ينفذها أكثر من 22 ألف موظف وعامل ‏مدعّمين بأكثر من 7400 معدة.

كما استقبل الأمير خالد الفيصل بحضور الأمير بدر بن سلطان مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو يرافقه عدد من قيادات المديرية، واطلعا خلال اللقاء على الخطة التشغيلية التي ينفذها أكثر من 14 ألف رجل دفاع مدني، مدعمين بأكثر من 200 مركز.

واستقبل الأمير خالد الفيصل بحضور الأمير بدر بن سلطان قائد قوات أمن الحج الفريق ‫محمد البسامي، يرافقه عدد من القيادات الأمنية، حيث اطلعا على خطط تفويج الحجيج خلال أيام التشريق.

وخلال استقبال أمير مكة المكرمة بحضور نائبه، رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء المهندس عبدالسلام العمري، اطلعا على أعمال القطاع في موسم حج هذا العام، إذ قدرت أحمال الكهرباء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بما يزيد على 3800 ميقاوات.