ساهمت كشافة وزارة التعليم عبر مركز بادر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن في توزيع نحو 1126 كيلوغراما من الفواكه الطازجة.

وتولى الكشافون والفتيات توزيع الفواكه على الحجاج في المنطقة المركزية القريبة من المسجد الحرام، كما تم توزيع 1800 قطعة كيك مغلفة و8800 وجبة جافة و4048 عبوة ماء بارد.

وتشارك الكشافة في تقديم خدماتها لضيوف الرحمن من خلال خمسة مسارات لتقديم الخدمة وتتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ففي المسارَ الأول، تقوم فرق الكشافة بتوجيه المصلين إلى الأماكن المخصصة للصلاة في الدور الثاني والسطح والإسهام في سهولة الحركة في مطاف الدور الأول والثاني، وأما فيما يخص المسار الثاني فهو العمل مع قوة أمن الحرم المكي الشريف في إدارة الحشود والإسهام في تفويج الحجاج للمطاف والخروج منه، والمسار الثالث توزيع المياه، حيث يتم توزيع 8000 عبوة ماء يومياً أمام المركز، والمسار الرابع فتعمل من خلاله الكشافةُ على توزيع 1500 وجبة جافة يومياً بعد صلاة الفجر مع هدايا عينية بالتعاون مع بعض الجهات الخيرية، و«احمِ قدميك» هو مسمى المسار الخامس، إذْ يعملُ الكشافون على توزيع الأحذية في خارج ساحات الحرم المكي الشريف بعد صلاة الظهر.