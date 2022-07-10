نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل كسوة الكعبة لكبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح الشيبي.

وتم التسليم بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، ورئيس الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس

ويأتي تسليم الكسوة تمهيدًا لتغييرها في غرة محرم 1444.