زار محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود اليوم (الأحد)، المرضى المنومين بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي وهنأهم بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل لهم بالصحة والعافية.

ورافقه مدير الشؤون الصحية ومدير مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي وبعض قيادات صحة الطائف.

من جانبه، قال مدير الشؤون الصحية سعيد القحطاني: «إن التواصل بين أفراد المجتمع كافة أمر مهم، وهو امتثال لتعاليم الدين الحنيف، خاصة مع المرضى الذين يرقدون على الأسرة البيضاء، لمشاركتهم هذه المناسبة السعيدة، ما يدخل البهجة والسرور عليهم»، مثمنا المبادرة الإنسانية لمحافظ الطائف الأمير سعود بن نهار، من أجل تعزيز التواصل بين المسؤول والمواطن.