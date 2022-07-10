أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، أن علاقته الخاصة والتقارب الكبير مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدأت مع عمله في الدولة في الرياض حين كان أميرا للمنطقة.

وقال الأمير خالد الفيصل: كنت ألجأ إلى الملك سلمان آنذاك في كل المشكلات التي أواجهها، خصوصا عندما كنت في رعاية الشباب وكان يرحب بي دائما ويساعدني ويقف معي.

وأضاف خلال لقاء حواري أجرته معه قناة العربية اليوم (الأحد): الملك سلمان كان يعاملني مثل إخوته الصغار، كنت أخا صغيرا له، ولن أنسى له هذا الأمر أبدا، ودائما هو نبراسي والرجل الذي أتطلع إليه في كل أعمالي، وأتمنى أن أكون جزءا من سلمان بن عبدالعزيز.