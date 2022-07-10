رفع رئيس جماعة علماء الإسلام في جمهورية باكستان الشيخ فضل الرحمن، الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على ما يقومان به من جهود في رعاية شؤون الحج والعناية بضيوف الرحمن وتقديم كل الدعم والمساندة لهم. وبين خلال استقبال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس، له بمقر الوزارة بمشعر منى، أن المملكة تقوم بجهد كبير وعمل متقن في رعاية شؤون الحج وتنظيمه، رغم استمرار جائحة كورونا، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وهو ما يراه الجميع خلال تواجدهم في هذه الرحاب الطاهرة. وثمّن فضل الرحمن العلاقات الثنائية بين البلدين والمواقف المتميزة لقيادة المملكة مع الشعب الباكستاني والحكومة على مدى عقود، القائمة على الأخوة الإسلامية ووحدة المصير، مشيداً بالرؤية التي تحملها وزارة الشؤون الإسلامية في نشر الوسطية والاعتدال وخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم؛ تماشياً مع رسالة المملكة السامية.من جانبه، أكد الوزير آل الشيخ أن الوزارة تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن؛ كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، وما شاهده الحجاج خلال موسم الحج الحالي هو نتيجة للدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.