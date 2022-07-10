جمعتهما المشاعر المقدسة، كما اجتمعا تحت سقف منزلهما في مكة المكرمة، (سناء صالح العجيري، وابنتها عفة هوساوي) التقتهما «عكاظ» خلال مشاركتهما في موسم حج هذا العام حارستي أمن لأحد المخيمات الخاصة بالحجاج.وأشارت سناء إلى سعادتها الكبيرة لمشاركتها بخدمة الحجاج. وقالت: «أشارك كحارسة أمنية لخدمة ضيوف الرحمن، وبلا شك ليس باستطاعة أي شخص التواجد داخل هذه المشاعر ليشارك في خدمة الحجاج، وهو شرف كبير لي وابنتي التي تشاركني ذات العمل».وأضافت سناء: «تخالجني المشاعر والإحساس بالفرح، وأنا داخل المشاعر حيث أشارك لأول مرة في حياتي بالحج، وأدعو الله أن يكتبها لي في كل عام».وأشارت العجيري إلى أن تجربة العمل في الحج ممتعة، مؤكدة عدم وجود أي صعوبات أمامها، «إذ إن التعب يزول عند خدمة الحجاج، الذين نجد منهم كل دعاء وأمنيات لنا؛ ما ينسينا التعب خاصة مع وجود ابنتي معي في العمل والموقع».الابنة عفة هوساوي، التي تلقت خبر نجاحها في دراستها آثرت تقديم كل ما لديها من جهد لخدمة ضيوف الرحمن. وأضافت: «عملي في مجال الحراسات الأمنية النسائية كان بدافع مني، لكوني أريد خدمتهم».وأكدت هوساوي أن بدايات عملها كانت بها بعض الصعوبات، غير أنها زالت مع اكتسابها الخبرة ومعرفتها بجوانب العمل، وكيفية التعامل مع الحجاج، مشددة على أن تجربة العمل في الحج وخدمة ضيوف الرحمن ممتعة وأنها لن تغيب عنها مستقبلاً.