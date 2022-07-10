في أبهى حللها ظهرت المشاعر المقدسة وهي تحتضن ضيوف البيت الحرام، الذين رموا جمرة العقبة، منذ فجر أمس (السبت)، أول أيام عيد الأضحى المبارك، في مشعر منى اتباعاً لسنّة المصطفى عليه الصلاة والسلام.«عكاظ» رصدت المشاعر المقدسة في جولة جوية مع طيران الأمن، الذي لا يغادر سماء العاصمة المقدسة في جولات جوية لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية، تستمر على مدار الأيام القادمة.ورصدت «عكاظ» طيران الأمن، الذي انطلق من قاعدته في العوالي؛ ليطوف سماء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لتظهر الإنجازات العمرانية والمشاريع الضخمة، التي نفذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في سبيل خدمة ضيوف البيت الحرام.الجولة الجوية أظهرت أيضاً جاهزية المشاعر المقدسة، وقد ظهرت منشأة الجمرات، التي تحولت إلى منجز حضاري متعدد الطوابق، ويربض قريباً منه قطار المشاعر، الذي يقطع المشاعر المقدسة ذهاباً وإياباً طوال أيام الحج.عدسة «عكاظ» رصدت كذلك مشعر منى، وقد ظهر كخلية نحل لا تهدأ، مع انتشار القوات الأمنية بكثافة في المشعر، فيما تواجدت كافة الخدمات الصحية والأمنية، واكتملت الجولة الجوية برصد حركة ضيوف الرحمن داخل الحرم المكي، حيث توافدوا لأداء طواف الإفاضة.