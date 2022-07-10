أعفى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مساعد مدير عام الإنتاج المرئي والمسموع مدير مركز الإنتاج المرئي؛ لقصور أدائه في إبراز جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة ضيوف الرحمن، عقب مرور ساعات على جولته المفاجئة التي أعلن خلالها إعفاء مدير عام الإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين، ومساعده، من منصبيهما، لتقصيرهما في أداء مهماتهما في ذروة توافد ضيوف الرحمن، إلى المسجد الحرام.

وأكد الرئيس العام أن الرئاسة لن تتهاون في أي تقصير، وعلى الجميع العمل والجد والاجتهاد، مشدداً على ضرورة تقديم الخدمات لضيوف الرحمن وإبرازها وفق معايير عالية وبجودة مميزة وفق تطلعات القيادة الرشيدة.