وزير الداخلية يلتقي بمديري القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج

نقل وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتهنئتهما للمشاركين في قوات أمن الحج من منسوبي وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، ومسانديهم من القوات العسكرية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعلى ماتم تحقيقه من نجاحات للخطط الأمنية التي تم تنفيذها خلال الأيام الماضية لضمان أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد وزير الداخلية خلال لقائه بمديري القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج، بمقر وزارة الداخلية في مكة المكرمة، اليوم، أن القيادة الرشيدة وفرت الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن وضمان أدائهم نسكهم بكل يسر وسهولة.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعود عن اعتزاز المملكة بخدمة الحجاج والمعتمرين، مشيداً بالجهود التي بذلها ويبذلها منسوبو القطاعات الأمنية والعسكرية في تنفيذ مراحل الخطط الأمنية للحج، كما ثمن الجهود المتكاملة لجميع الوزارات والجهات الحكومية والخدمية المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

ودعا الله عز وجل أن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم، وسعيهم، وأن يعودوا لديارهم سالمين غانمين.

وكان مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج قائد قوات أمن الحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ألقى كلمة خلال الاستقبال استعرض فيها مراحل تفويج الحجاج التي تمت وفق خطط أمنية وتنظيمية متكاملة.

حضر الاستقبال رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، ونائب وزير الداخلية ناصر بن عبدالعزيز الداود، ونائب رئيس أمن الدولة عبدالله بن فهد العويس، وعدد من أصحاب المعالي وقادة القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركين في مهمة الحج.