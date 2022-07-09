أعلن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، نجاح أعمال الحج في مشعري عرفات ومزدلفة من خلال وقوفه الشخصي على هذه الأعمال عبر المتابعة المرئية مع نيابات أعمال الحج، والتي باشرت أعمالها الميدانية الجزائية، دون تسجيل أي قضايا مؤثرة على سكينة وروحانية حجاج بيت الله، ووفقاً لما رفعته لجنة الحج النيابية ضمن التقرير اليومي المرفوع له.

ونوه النائب العام بالخطط الأمنية والعدلية التي أعدتها نيابات أعمال الحج بالشراكة مع الجهات المختصة لمعالجة القضايا الجنائية المرتكبة داخل المشاعر، أو الحرم المكي الشريف، مشيداً في ذات الوقت بالجهود المبذولة من منسوبي نيابات أعمال الحج وزملائهم من القطاعات الحكومية الأخرى، في الخدمات المقدمة للحجاج والرعاية الخاصة التي يحظون بها.

وحثّ المعجب على مواصلة العمل على مدار الساعة، والحرص على رعاية الحقوق وتفعيل الضمانات المقررة نظاماً، ورعاية المصالح العامة، لاسيما مصلحة الأماكن المقدسة وقاصديها من الحجاج.

وتشارك النيابة العامة بثماني نيابات مختصة في مشعر عرفات وثلاث نيابات مختصة في مشعر مزدلفة، تباشر إجراءتها بكافة الاختصاصات القضائية النيابية: التحقيق، والادعاء العام، واستئناف الأحكام، والرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية. وشاركت النيابة أيضاً بمركبات تحقيق خاصة بمركز الاتصال والعمليات النيابي، مهيأة بتقنيات متطورة لانتقال ومعاينة مسارح الجريمة -لا سمح الله-

يذكر أن أعضاء النيابة العامة المباشرين لمهمة الحج تلقوا تدريبا خاص في إجراءات القضايا الجزائية المتصلة بالحج، وتم تزويدهم بحقيبة قانونية إجرائية خاصة تتعلق بتلك القضايا، ونماذج تحقيق إلكترونية تسهل عليهم إجراءاتهم النيابية التي يباشرونها في مهمة الحج.