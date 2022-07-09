انطلاق خدمة النقل الترددي للحجاج بين منى والمسجد الحرام.

أعلنت لجنة تنظيم ومتابعة نقل الحجاج والمعتمرين والمصلين من وإلى المسجد الحرام التابعة للهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج، بدء خطة نقل الحجاج بين مشعر منى والمسجد الحرام خلال أيام التشريق لحج ١٤٤٣هـ، وأكدت الهيئة أن هذه الخطط جاءت بتوجيهات ومتابعة من أمير منطقة مكة رئيس الهيئة وتحت إشراف إمارة منطقة مكة المكرمة والهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج.

وتنطلق الخطة من خمسة مواقع ومحطات مختلفة في مشعر منى الأولى منها هي محطة نقل الشعبين بمنى والموصلة إلى باب الملك عبدالعزيز، والثانية هي محطة طريق الملك خالد والموصلة إلى أجياد المصافي، والثالثة هي محطة طريق الكبش والموصلة إلى شعب عامر، والرابعة هي طريق الأمير ماجد والموصلة كذلك إلى شعب عامر، والخامسة هي محطة طريق دقم الوبر والموصلة إلى أجياد المصافي.

كما أوضحت الهيئة أن خدمات النقل الترددي للحجاج ستتوفر في نقطتي الفرز الموجودتين على طريق جسر الملك عبدالله وطريق جسر الملك خالد وستعمل خلال اليومين العاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة الحالي.