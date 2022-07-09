أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خلال جولة مفاجئة قراراً بإعفاء مدير عام الإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين، ومساعده، من منصبيهما، لتقصيرهما في أداء مهامها في ذروة توافد ضيوف الرحمن، إلى المسجد الحرام.

فيما أكد الرئيس العام أن الرئاسة لن تتهاون في أي تقصير، ينتج عنه تقصير في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مشدداً على الجميع بضرورة العمل والجد والاجتهاد.



كما أكد الرئيس العام بأن الرئاسة تسعى لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وفق معايير عالية وبجودة مميزة تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة بتقديم ألقى الخدمات لضيوف الرحمن.