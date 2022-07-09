فيما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أعداد الحجاج هذا العام بإجمالي 899.353 حاجاً وحاجة، تجلت الجهود السعودية حين سخّرت قيادة المملكة 228.721 شخصاً يمثلون القوى العاملة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن هذا الموسم من مختلف القطاعات والجهات الحكومية والخاصة، وهو ما يؤكد سعي القيادة الرشيدة في خدمة جميع الحجاج وتوفير كافة سبل الراحة لأدائهم مناسك الفريضة بكل يسر وسهولة.وتوزعت القوى العاملة في الحج لخدمة ضيوف الرحمن على عدد من القطاعات والجهات الحكومية والخاصة، شملت الخدمات الصحية والطبية بإجمالي 21.062، وتخصيص 23 مستشفى و152 مركزاً صحياً و511 سيارة إسعاف. وفي ما يتعلق بالخدمات الأمنيَّة، فقد تم تجهيز 38 مركزاً للشرطة و223 مركزاً للمرور و114 مركزاً للضبط الأمني و220 مركزاً للدفاع المدني. في حين شملت خدمات المياه خططا لتوصيل 20.7 مليون متر مكعب من المياه للحجاج، فيما بلغت محطات توليد الكهرباء 5 محطات. كما تم توفير 10.266 موقعا لنقاط «الواي فاي» لخدمة ضيوف الرحمن.