تشارك قوات أمن المنشآت في المشاعر المقدسة بأداء بكل احترافية، وبتجهيزات أمنية عالية الدقة، لتنفيذ العديد من المهمات الأمنية والتنظيمية والإنسانية، وتعمل قوات أمن المنشآت في موسم الحج على تأمين قطار المشاعر المقدسة، وتنظيم الحشود من وإلى داخل المحطات عبر المسارات المؤدية إليها، وحفظ النظام داخل المحطات.وتقدم قوات أمن المنشآت الخدمات والعون والمساعدة لضيوف الرحمن في كافة أرجاء المشاعر، والعمل على إدارة وتنظيم الحشود والحفاظ على سلامة وأمن وراحة الحجاج ومنع أي ظواهر سلبية قد تظهر بمحطات القطار من افتراش وحمل الأمتعة وكل ما يتعلق بمبادئ السلامة والإسعافات الأولية في محطات القطار.وتضطلع أمن المنشآت ضمن الجهات الأمنية في فرض طوق أمني كامل حول مشعر عرفات لمنع دخول أي مخالف دون تصريح رسمي صادر من الجهات المختصة، فيما تمتلك تجهيزات أمنية عالية الدقة تشمل كاميرات ملونة تساعد على رؤية الأسطح العالية والمرتفعة، وتسهم في رصد المخالفين غير المصرح لهم بالدخول إلى المشاعر المقدسة عبر كاميرات نهارية وليلية وكذلك حرارية.