لم يقف حنان وعطف الأبوة والأمومة عند الحاج الطاجكستاني نورالله، الذي يبلغ من العمر 51 عاما، وزوجته «جوما قول» التي تبلغ من العمر 41 عاما، عند حدود تربية ابنهما سيب بير شو (21 عاما) حتى بلوغه سن الشباب، بل تعداه إلى دفعه على سرير متحرك ليتمكن من أداء فريضة الحج هذا العام، خصوصا أنه منذ ولادته يُعاني من عدم القدرة على المشي، على رغم محاولاتهما المتعددة لعلاجه في العديد من الدول.يقول والده نورالله لـ«عكاظ»: «تزوجت في سن مبكرة من جوما قول قبل 20 عاما، ورزقنا بأول مولود لنا سيب بير شو، ولم نلاحظ عليه أي إعاقة، ولكن بعد السنة الأولى اتضح أنه يعاني من قصور في النمو وحاولنا علاجه بطرق عدة في عدد من الدول، ولكن على كل حال لا يوجد علاج نهائي، وقررنا هذا العام الحج أنا وزوجتي برفقة ابننا».فيما أبدى ابنهما سيب بيرو شو خجله وامتنانه لوالديه، وحمد المولى عز وجل على منحه والدين هما أغلى ما يملك، كما حمده للحج. يذكر أن «عكاظ» التقت سيب بيرو شو ووالديه أمس (الجمعة) أثناء وقوفهم بعرفات بالقرب من جبل الرحمة.