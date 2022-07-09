أكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن الوضع الصحي لحجاج البيت الحرام على صعيد عرفات الطاهر مطمئن، مشيراً إلى أن الخدمات الصحية تقدم في هذا الموسم بكامل طاقتها. وأوضح أن الالتزام بالاشتراطات الصحية وارتفاع الوعي باستخدام المظلات عامل مساعد، لافتاً إلى أنه جرى تسجيل 3 حالات ضربات شمس بين جموع الحجيج. وقال خلال حديثه لقناة الإخبارية: «هذا العام استثنائي للحجاج ففي ظل استمرار جائحة كورونا زاد عدد الحجاج، وذلك تعظيماً للمكتسبات التي تحققت في المملكة والعالم في برنامج اللقاحات فالمناعة لها دور كبير، كما أن المهددات الصحية الأخرى تؤخذ بالحسبان مثل ضربات الشمس والإجهاد والإعياء، خاصة في فصل الصيف، كذلك الأمراض الوبائية مثل جدري القرود».وأضاف: «الاستعدادات المبكرة لوزارة الصحة وجاهزية البنية التحتية، إلى جانب تطبيق الاشتراطات والفحص المبكر، وعمليات الرصد والتقصي، فضلاً عن الإعداد الميداني لجميع الفرضيات المحتملة كان لها الأثر الفاعل في سلامة الحالة الصحية للحجاج عموما خلال موسم حج هذا العام».