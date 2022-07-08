«مجازر المعيصم» تستقبل أضاحي الحجاج أول أيام عيد الأضحى المبارك.

أنهت أمانة العاصمة المقدسة كامل استعدادات أعمالها في مجال الإشراف على صيانة ونظافة وحدات الذبح والمجازر بالمشاعر المقدسة بمنطقة المعيصم، والتي يتم تشغيلها عبر مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، حيث ستشهد إقبالاً كبيراً من حجاج بيت الله الحرام خلال هذه الأيام من عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المشرف على أعمال المجازر بالمشاعر المقدسة سعود بن محمد الحتيرشي أن الأمانة وضعت مجمل الترتيبات الكفيلة بأداء المجازر بأعلى معايير الجودة التشغيلية خلال الموسم وإبرام عقود صيانتها ونظافتها وتشغيلها وفق أفضل الطرق الصحية وإزالة وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الإصحاح البيئي، مشيراً إلى أن الأمانة تقوم بالإشراف على أعمال المقاولين المتعاقدين لنظافة وحدات الذبح الخمس بالمشاعر المقدسة والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو (1.020.000) رأس من المواشي.

وأبان الحتيرشي أن وحدات الذبح الـ5 تشمل التالي:

- مجزرة المعيصم المطورة رقم (1) وتبلغ سعتها (200.000) رأس من المواشي.

- مجزرة المعيصم المطورة رقم (2) وتبلغ سعتها (120.000) رأس من المواشي.

- مجزرة المعيصم المطورة رقم (3) وتبلغ سعتها (120.000) رأس من المواشي.

- مجزرة المعيصم المطورة رقم (4) الأبقار والجمال وتبلغ سعتها (10.000) رأس.

- وحدة الذبح (B) الحديثة بالمعيصم وتبلغ سعتها نحو (120.000) رأس من المواشي.

- وحدة الذبح (D) الحديثة بالمعيصم وتبلغ سعتها نحو (120.000) رأس من المواشي.

- وحدة الذبح (E) الحديثة بالمعيصم وتبلغ سعتها نحو (120.000) رأس من المواشي.

- وحدة الذبح (F) الحديثة بالمعيصم وتبلغ سعتها نحو (120.000) رأس من المواشي.

وأكد الحتيرشي أن الأمانة قد وضعت كافة الترتيبات الكفيلة بأداء هذه المجازر والوحدات بالطريقة المثلى خلال فترة الموسم وما بعده، مشيراً إلى أنه قد تم تشكيل عدد من الفرق الميدانية لمتابعة إجراء مشاريع نظافتها على الوجه المطلوب.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة تسعى إلى القيام بكل ما هو واجب عليها تجاه خدمة ضيوف الرحمن في جميع أنواع الخدمات التي تؤديها عن طريق قطاعاتها أو المؤسسات المتعاقدة معها لأداء مختلف المهمات التشغيلية وبالدرجة المثلى التي تلبي جميع حاجات حجاج بيت الله الحرام من الخدمات البلدية المختلفة.