أكدت وزارة الحج والعمرة أن قضايا التقصير في تقديم الخدمات للحجاج، منظورة لدى اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات وتطبيق اللوائح، وذلك بعد إعلانها إحالة إحدى الشركات المقصرة في إسكان بعض الحجاج إلى التحقيق.

وفي رد على سؤال «عكاظ» في المؤتمر الصحفي اليومي للحج، اليوم (الجمعة)، حول نتائج التحقيق وما إذا تم رصد حالات مماثلة، قال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد: وزارة الحج والعمرة من خلال فرق المتابعة الميدانية تتخذ جميع الإجراءات التصيحيحة والمناسبة لضمان تقديم الخدمة لضيوف الرحمن.

وأكد متحدث الحج والعمرة في المؤتمر الصحفي أن جميع الخطط موضوعة ومخطط لها مسبقا مع جميع الجهات ذات العلاقة والعاملة في منظومة خدمات ضيوف الرحمن، وتوجد لدى الوزارة منظومة إلكترونية مُحكمة ومقننة، معتمدة على جداول تفويج بأوقات زمنية محددة لضمان انسيابية حركة الحشود في التنقل في مختلف المراحل من مشعر منى ثم إلى عرفات ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى، وانتهاء بعملية رمي الجمرات وطواف الإفاضة، مضيفا «دورنا في الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية تطبيق هذه المنظومة وتحقيق أمن وراحة وسلامة الحجاج».

وأعلن المهندس هشام بن عبدالمنعم نجاح واكتمال عمليات تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات هذا العام بتحقيق مستهدف جديد يجيّر إلى جميع الجهات العاملة في منظومة خدمات ضيوف الرحمن، حيث تم اكتمال عمليات تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات قبل الوقت المستهدف بساعة ونصف، وهذا تم بفضل الله ثم بفضل الجهود المتراكمة لدى الجهات العاملة في المنظومة.

وقال إن مرحلة التفويج إلى مشعر عرفات هي من أهم المراحل بسبب تنوع نقاط تدفق الحجاج إلى مشعر عرفات، فهناك حجاج قدموا من مكة المكرمة، ومن نقاط الاستقبال والتجمع الخاصة بالحجاج من داخل السعودية، إضافة إلى الحجاج الذين قضوا يوم التروية في مشعر منى.